facebook_pixel
    25 сентября 2020, 14:46

    «Глаз дракона» заметили у берегов Абхазии

    Анастасия Кременчугская

    Аномальное явление заметили у берегов Абхазии. Произошедшее попало на камеру. Кадрами очевидцы поделились в Instagram. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

    «Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера. И кому-то очень повезло, наблюдать такое редкое явление с высоты птичьего полета», — написал автор.

    На кадрах можно заметить «глаз дракона» в районе Гагр. Такое явление возникает, когда потоки воды закручиваются в спираль, написало РИА ФАН. Таким образом появляется водоворот. Именно он и попал на камеру.

    Пользователи Сети оценили публикацию. Кому-то она понравилось, других же испугала.

    Новости SMI.FM