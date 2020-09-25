25 сентября 2020, 14:46
«Глаз дракона» заметили у берегов Абхазии
Аномальное явление заметили у берегов Абхазии. Произошедшее попало на камеру. Кадрами очевидцы поделились в Instagram. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
«Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера. И кому-то очень повезло, наблюдать такое редкое явление с высоты птичьего полета», — написал автор.
На кадрах можно заметить «глаз дракона» в районе Гагр. Такое явление возникает, когда потоки воды закручиваются в спираль, написало РИА ФАН. Таким образом появляется водоворот. Именно он и попал на камеру.
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