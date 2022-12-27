Путешествия 27 декабря 2022, 22:21 Главную тенденцию 2022 года среди российских туристов назвали в АТОР

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в 2022 году российские туристы преимущественно выезжали на отдых ближе к дому. Об этом сообщило ИА НСН.

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Ломидзе заметила, что для любого региона туристическое направление номер один — это отдых на море, в частности побережье Черного моря. По ее словам, люди стремятся выезжать куда-то поближе к дому, и в уходящем году эта тенденция укрепилась.