Подмосковный туризм вышел на международный уровень. Область впервые представляет музеи, заповедники, туркомплексы и отели, которые ничуть не уступают зарубежным, на международной форум-выставке «leisure 2019». Если вы никуда не съездили за лето и только сейчас готовитесь к путешествиям, то читайте о том, где лучше всего провести отпуск, в материале «360».

Страны Азии, Европы и более 40 регионов России — это «Экспоцентр», Москва и 25-я международная форум-выставка «Отдых leisure». Там легко потеряться: с навигацией все в порядке, но сказать, что это масштабно — ничего не сказать.

«Сейчас мы выстраиваем музейные маршруты. Мы делаем музейную базу по каждому из них», — отметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Источник фото: телеканал «360»

Московская область уже вошла в тройку регионов-лидеров по объему внутреннего и иностранного турпотока в 2018 году. Но теперь ее посетит еще больше человек. Участие в таком форуме — это новый уровень развития подмосковного туризма.

Начать изучать Подмосковье можно, например, с Зарайска. Город — историческое место почти в трех часах езды от столицы. Раньше на Зарайской земле регулярно проходили сражения, а не так давно там же снимали фильм «Коловрат». Также этим летом в Зарайске прошел, пожалуй, крупнейший фестиваль реконструкции еще и с участием иностранцев — «Зарайский ратный сбор».

Источник фото: телеканал «360»

Олег Сирота из Истры — это тоже подмосковный бренд, как и его фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Благодаря ему и поддержке властей ежегодно в Подмосковье съезжаются сотни сыроваров и тысячи сыроманов.

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В Коломне можно найти улитки не хуже бургундских, а в Мытищах — четырехзвездочный спа-отель «Артурс». Помимо спа, там есть еще и ресторан, где европейская, итальянская и другие кухни.

Подмосковный отдых может быть любым — на вкус и кошелек каждого. Главное — выбрать свой вариант. Для этого можно посетить «Экспоцентр». Выставка работает до 12 сентября.