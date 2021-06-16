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    16 июня 2021, 01:11

    Космические туристы в РФ смогут купить свой скафандр после полета

    Наталья Жуковская

    Космические туристы, которые пожелают воспользоваться услугами российских специализированных компаний для полета на орбиту, при желании смогут купить свой скафандр.

    Космические туристы в РФ смогут купить свой скафандр после полета

    Как сообщил ТАСС гендиректор «Главкосмоса» («дочка» Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов, одним из направлений деятельности корпорации как раз является организация коммерческих полетов в космос для туристов.

    «Если заказчик такого полета захочет приобрести свой скафандр, спускаемый аппарат или некие объекты, которые бы напоминали ему о путешествии — в разумных пределах, разумеется, — мы готовы рассмотреть такие обращения», — сказал он.

    Ранее стало известно, что победитель аукциона сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом. Место в корабле ушло с молотка за 28 миллионов долларов. Торги проводила космическая компания Blue Origin.