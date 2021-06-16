Космические туристы в РФ смогут купить свой скафандр после полета

Космические туристы, которые пожелают воспользоваться услугами российских специализированных компаний для полета на орбиту, при желании смогут купить свой скафандр.

Как сообщил ТАСС гендиректор «Главкосмоса» («дочка» Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов, одним из направлений деятельности корпорации как раз является организация коммерческих полетов в космос для туристов.

«Если заказчик такого полета захочет приобрести свой скафандр, спускаемый аппарат или некие объекты, которые бы напоминали ему о путешествии — в разумных пределах, разумеется, — мы готовы рассмотреть такие обращения», — сказал он.

Ранее стало известно, что победитель аукциона сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом. Место в корабле ушло с молотка за 28 миллионов долларов. Торги проводила космическая компания Blue Origin.