Глава «Турпомощи» оценил шансы Болгарии заполучить российских туристов после открытия границ

Тот факт, что Болгария дала зеленый свет российским туристам, говорит о том, что РФ воспринимают как безопасную страну. Это важный посыл, заявил «360» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

«Это движение навстречу. Сигнал, что Россию воспринимают как безопасную страну, где проходит массовая вакцинация, стабилизируется эпидемическая обстановка. Все не просто так», — пояснил он.

Другое дело, что оперативный штаб пока не включил Болгарию в список стран, разрешенных для въезда россиянам. Однако, по словам Осауленко, все прекрасно понимают, что россияне все равно поедут в Болгарию через третьи страны. Из-за этого стоимость отдыха, конечно, увеличится.

Цена на отдых во многом зависит от вариативности. По мнению Осауленко, даже при нынешних условиях путешествие в Болгарию обойдется дешевле, чем, например, полет на Кубу или на Мальдивы.

Болгария, по словам Осауленко, всегда была популярна у россиян. У многих граждан РФ там есть недвижимость. Еще один плюс, что туда можно попасть и на машине, и на поезде, а не только самолетом.

В прошлом году экономика этой страны очень сильно пострадала от закрытия границ. Если бы ситуация продолжилась и в этом году, то туристическую отрасль можно было фактически похоронить.

Как сообщалось ранее, с 1 мая в Болгарию пустят россиян, привитых «Спутником V». Кроме того, в страну разрешен въезд туристам с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом со сроком не более 48 часов. Также в Болгарии смогут отдохнуть могут те, кто переболел ковидом не более чем шесть месяцев назад.