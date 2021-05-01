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    01 мая 2021, 13:12

    Глава «Турпомощи» оценил шансы Болгарии заполучить российских туристов после открытия границ

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Тот факт, что Болгария дала зеленый свет российским туристам, говорит о том, что РФ воспринимают как безопасную страну. Это важный посыл, заявил «360» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

    Глава «Турпомощи» оценил шансы Болгарии заполучить российских туристов после открытия границ

    «Это движение навстречу. Сигнал, что Россию воспринимают как безопасную страну, где проходит массовая вакцинация, стабилизируется эпидемическая обстановка. Все не просто так», — пояснил он.

    Другое дело, что оперативный штаб пока не включил Болгарию в список стран, разрешенных для въезда россиянам. Однако, по словам Осауленко, все прекрасно понимают, что россияне все равно поедут в Болгарию через третьи страны. Из-за этого стоимость отдыха, конечно, увеличится.

    Цена на отдых во многом зависит от вариативности. По мнению Осауленко, даже при нынешних условиях путешествие в Болгарию обойдется дешевле, чем, например, полет на Кубу или на Мальдивы.

    Болгария, по словам Осауленко, всегда была популярна у россиян. У многих граждан РФ там есть недвижимость. Еще один плюс, что туда можно попасть и на машине, и на поезде, а не только самолетом.

    В прошлом году экономика этой страны очень сильно пострадала от закрытия границ. Если бы ситуация продолжилась и в этом году, то туристическую отрасль можно было фактически похоронить.

    Как сообщалось ранее, с 1 мая в Болгарию пустят россиян, привитых «Спутником V». Кроме того, в страну разрешен въезд туристам с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом со сроком не более 48 часов. Также в Болгарии смогут отдохнуть могут те, кто переболел ковидом не более чем шесть месяцев назад.