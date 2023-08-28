Путешествия 28 августа 2023, 17:27 Глава «Турпомощи» Осауленко: «безалкогольный all inclusive» не оттолкнет российских туристов от Турции

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Введение концепции «безалкогольный all inclusive» в некоторых турецких отелях не повлияет на спрос на путевки в эту страну у россиян. Об этом сообщил глава «Турпомощи» Александр Осауленко сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, большинство путешественников выбирают Турцию для отдыха с семьей, из-за чего не потребляют большого количества алкоголя. Кроме того, российские туристы не являются эксклюзивными потребителями спиртного.

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Отмечается, что стоимость «безалкогольного all inclusive» дешевле привычных туристических программ на 7-9%.