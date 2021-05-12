Глава турассоциации Европы рассказал, когда туризм в Европе вернется к норме

Туристы в Европу могут вернуться осенью-зимой этого года. Этому поспособствует массовая вакцинация от коронавируса.

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

«Я думаю, модель, на которую мы смотрим, — это 2020 год, однако есть исключения. Считаю, что этот год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», — сказал он.

Возвращение туристов в Европу произойдет благодаря массовой вакцинации против коронавируса, которая поможет ослабить ограничения на социально-экономическую жизнь.

Ранее Дженкинс заявил, что Греция и Мальта с нетерпением ждет российских туристов этим летом.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Ura.ru заявил, что вскоре российские туристы смогут начать путешествовать в Италию. Германию и Австрию.