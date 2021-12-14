Глава транспортной компании Адам Юарт рассказал, как лучше перевозить багаж в самолете

Основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт рассказал, как правильно перевозить багаж во время полета на самолете. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Express.

Специалист подчеркнул, что перед поездкой лучше всего выяснить, какой максимально допустимый размер и вес чемодана. При этом стоит брать те вещи, которые понадобятся вам в поездке больше одного раза.

«В рождественский сезон может возникнуть соблазн переборщить с праздничной одеждой. Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, скорее всего, сильно повлияет на норму багажа», — пояснил Юарт.