Глава Тюменской области заявил о планах сделать новый аэропорт международным

«Безусловно, наши амбиции, чтобы он (аэропорт Тобольска — прим. ред.) впоследствии стал международным. Я думаю, что это следующий этап его развития», — процитировал Моора сайт URA.ru.

Он отметил, что на первом этапе установлена цель добиться заработка денежных средств за счет потока наших туристов. Чтобы осуществить ее, межрегиональные перевозки собираются субсидировать.