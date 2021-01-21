21 января 2021, 16:40
Глава Тюменской области заявил о планах сделать новый аэропорт международным
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о планах местных властей сделать все возможное, чтобы аэропорт Тобольска приобрел международный статус, информирует ТАСС.
«Безусловно, наши амбиции, чтобы он (аэропорт Тобольска — прим. ред.) впоследствии стал международным. Я думаю, что это следующий этап его развития», — процитировал Моора сайт URA.ru.
Он отметил, что на первом этапе установлена цель добиться заработка денежных средств за счет потока наших туристов. Чтобы осуществить ее, межрегиональные перевозки собираются субсидировать.