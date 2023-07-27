Путешествия 27 июля 2023, 19:26 Глава TEZ TOUR Арзуманов заявил, что внутренний туризм в России в 4 раза популярнее выездного

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Туризм внутри России в четыре раза популярнее выездного. Такое заявление сделал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, внутренний туризм насчитывает 65 миллионов. В то время как выездной — всего 15 миллионов.

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Специалист отметил, что в текущем году в Турцию отправятся максимум пять миллионов человек, несмотря на то, что в планах было шесть миллионов.

«Учитывая то, что Турция занимает 40% выездного туризма, то сами понимаете, что просадка сильно влияет на турпоток», — отметил Арзуманов.