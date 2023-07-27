Путешествия 27 июля 2023, 19:24 Глава TEZ TOUR Арзуманов назвал самое популярное туристическое зарубежное направление Глава TEZ TOUR Арзуманов заявил, что в Турцию летят отдыхать 70% туристов из России

Читать 360tv в

Большая часть российских туристов из всех зарубежных направлений выбирает именно Турцию. Таким мнением поделился генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов. Об этом сообщило ИА НСН.

Он подчеркнул, что россиян сейчас не останавливают даже пожары в стране. Туда направляются порядка 70% всех туристов. Еще 15% приходится на Арабские Эмираты, 10% — на Египет.

Реклама

«Единственное, что мы добавили себе объемы на Венесуэлу, но это не счет того, что доставили дополнительные авиамощности, а просто увеличили блок», — отметил Арзуманов.