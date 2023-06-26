Путешествия 26 июня 2023, 23:28 Глава SpaceTravel Мурадян назвала самые бюджетные направления для отдыха в России Глава SpaceTravel Мурадян назвала Северный Кавказ самым бюджетным направлением для отдыха

Читать 360tv в

Отдых в России может быть не только захватывающим, но и бюджетным. Гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал, каким направлениям стоит уделить внимание. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист выделил Северный Кавказ, Карелию и Золотое кольцо. В среднем поездка по этим направлениям обойдется в 25–45 тысяч рублей.

Реклама

«Популярно санаторно-курортные лечение, оно обходится где-то в две-три тысячи рублей в сутки, также не стоит забывать про Крым, спрос на него сохраняется, учитывая даже сложную ситуацию на юге», — рассказал Мурадян.

Также он посоветовал отправиться отдыхать в Поволжье или Калининград, а также в Минводы, Нальчик и Кабардино-Балкарию.