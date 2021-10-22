Глава Союза турагентств посоветовал россиянам изменить подход к отдыху

В период коронавирусных выходных россиянам стоит остаться дома и отказаться от полетов за границу. Таким мнением поделился глава Союза турагентств Сергей Голов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что на данный момент самым востребованным направлением является Египет. Однако там велики шансы заразиться коронавирусом.

«Я бы призвал всех остаться дома. Поскольку в Египет летят из других стран — из Белоруссии, Украины, Казахстана, где эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, чем у нас. И шансы там заразиться гораздо выше», — заявил Голов.

Он подчеркнул, что если, находясь в Египте, вы заболеете COVID-19, то вернуться домой получится только после полного выздоровления. При этом лечение там обойдется довольно дорого даже с учетом страховки для отдыха.