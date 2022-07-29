Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туризм стал важной отраслью в стране

В последнее время к туризму в России начали относиться с большей серьезностью. Такое мнение в эфире радио «КП» озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Эксперт пояснила, что туризм является важной отраслью для экономики страны. На данный момент в этой сфере задействовано 200 тысяч компаний, которые предлагают 2,5 миллиона рабочих мест.

При этом Догузова пояснила, что благодаря развитию отрасли получится диверсифицировать региональную экономику, а также увеличить количество рабочих мест.