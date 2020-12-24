Глава Ростуризма спрогнозировал сроки восстановления международных путешествий

На оборот туристической отрасли сильно влияют въездные потоки. А они не восстановятся раньше 2022 года.

«А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года», — заявила Догузова.

Восстановление внутреннего туризма в 2021-м продолжится. Однако все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, отметил сайт RT.

«Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», — добавила глава Ростуризма.

Кроме того, она рассказала про туристический кешбэк — программу для развития внутреннего туризма. По итогам года граждане получили кешбэк на 1,2 миллиарда рублей. Продажи туроператоров возросли на 40% год к году, владельцев гостиниц и по агрегаторам — от 15% до 20%. К тому же поддержку получили общепит, сувенирная продукция, народно-художественные промыслы, транспорт. В экономику регионов поступило около 13 миллиардов рублей.

Программу планируется перезапустить в первом полугодии 2021 года, ближе к марту. Тогда туристы смогут планировать весну, майские праздники, раннюю осень.