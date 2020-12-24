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    24 декабря 2020, 19:14

    Глава Ростуризма спрогнозировал сроки восстановления международных путешествий

    Алена Макаренко

    Активные международные туристические потоки вернутся не раньше второй половины 2021 года. Прогноз сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщил ТАСС.
    Глава Ростуризма спрогнозировал сроки восстановления международных путешествий

    На оборот туристической отрасли сильно влияют въездные потоки. А они не восстановятся раньше 2022 года.

    «А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года», — заявила Догузова.

    Восстановление внутреннего туризма в 2021-м продолжится. Однако все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, отметил сайт RT.

    «Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», — добавила глава Ростуризма.

    Кроме того, она рассказала про туристический кешбэк — программу для развития внутреннего туризма. По итогам года граждане получили кешбэк на 1,2 миллиарда рублей. Продажи туроператоров возросли на 40% год к году, владельцев гостиниц и по агрегаторам — от 15% до 20%. К тому же поддержку получили общепит, сувенирная продукция, народно-художественные промыслы, транспорт. В экономику регионов поступило около 13 миллиардов рублей.

    Программу планируется перезапустить в первом полугодии 2021 года, ближе к марту. Тогда туристы смогут планировать весну, майские праздники, раннюю осень.