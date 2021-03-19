Глава Ростуризма рассказала про закон о создании единого реестра турагентов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о важности принятого Госдумой закона о создании единого федерального реестра турагентов в нашей стране, сообщило ИА НСН.

«Само принятие этого закона — очень важный шаг в части повышения прозрачности туристической отрасли, доверия к ней со стороны туристов и защита прав самих туристов», — подчеркнула Догузова.

По ее словам, нововведение позволит путешественникам убедиться в добросовестности поставщика, у которого приобретается туристический продукт. Изменения вступят в силу с начала будущего года.