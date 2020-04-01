Глава Ростуризма рассказал о возвращении российских туристов

Догузова уточнила, что «есть и граждане Российской Федерации, которые находятся за рубежом не по линии туроператоров».

«Самостоятельных туристов там находится еще достаточно много и их возвратом сейчас занимается МИД и Росавиация при нашей активной поддержке», — пояснила она.