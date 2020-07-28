Глава Ростуризма объяснила, как получить кешбэк за туры

Она рассказала, что главная цель программы — сделать отдых внутри России интереснее и доступнее. Путешественники получат 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей — за тур стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей — за тур стоимостью 75 тысяч рублей и выше. Деньги вернутся на карту в течение пяти дней. Догузова уточнила, что в программу войдут все регионы страны.

«Это и пляжи юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Оздоровление на Кавказе, рафтинг и трекинг на юге Сибири, серфинг на Дальнем Востоке, экскурсия в Санкт-Петербург и северное сияние в Архангельской области», — перечислила Догузова.