Глава Росавиации объяснил, отменят ли полеты за границу на Новый год

Он напомнил, как в то время, когда большая часть других стран не вводила запретов на выполнение полетов, правительством России в марте этого года было принято решение о приостановке международных воздушных авиаперевозок. С января по сентябрь объемы перевозок по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшились на 74,7%, а на внутренних воздушных линиях — на 25,7%.

Представители Росавиации уверены, что с целью сохранения позиции на мировом рынке и восстановления отечественного авиатранспортного комплекса важно постепенно возобновлять полеты за рубеж. Результаты исследований Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) указывают на то, что с начала года установлено лишь 44 случая заражения коронавирусом на борту воздушного судна.

«Таким образом, риск заразиться COVID-19 на борту оценивается в один случай на каждые 27 миллионов путешественников», — подчеркнул Нерадько.

Он заключил, что опасность заболеть ковидом во время полета благодаря принятым мерам минимальна. По этой причине введение ограничений на открытие новых дополнительных рейсов будет нецелесообразным.