Глава петербуржского комитета по развитию туризма рассказал, как город справляется с трудностями из-за пандемии

Санкт-Петерьбург — самый туристический город России, который наиболее популярен как у российских туристов, так и у иностранцев. Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал «Невским новостям», как петербуржская туристическая индустрия справляется с вызванным пандемией затишьем.

За прошедший год город потерял около 70% туристов. Эта цифра складывается в основном из иностранных туристов, которые перестали приезжать в Петербург из-за закрытых границ. Корнеев отметил, что сейчас туристический бизнес Петербурга держится в основном за счет российских путешественников, а также за счет туристов из Саудовской Аравии и Дубая, которые очень любят северную столицу.

«Внутренний туристский поток в прошлом году помог сохранить операционную деятельность индустрии гостеприимства. Да, где-то работали даже в убыток, приходилось многое оптимизировать, но работоспособность была сохранена», — сказал Корнеев.

При этом былого количества туристов в городе не будет, пока мир не справится с пандемией. Несмотря на это, туристический бизнес не сдается: Корнеев отметил, что гостиницы и отели в Петербурге не закрывались ни в первую, ни во вторую волну пандемии, хотя многим из них и пришлось нелегко.

«Мы подсчитали, что в прошлом году, все-таки, около 109 миллиардов рублей туристы в городе оставили. Это очень хорошо, это позволило сохранить инфраструктуру индустрии гостеприимства. И это еще раз показывает, насколько велика роль туризма и в экономике Петербурга, и в жизни города. Рабочие места где-то сокращались, но костяк отрасли был сохранен так же, как и самое высокое качество петербургского гостеприимства», — заключил он.