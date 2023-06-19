Путешествия 19 июня 2023, 13:58 Глава Минвостокразвития Чекунков заявил, что Дальний Восток и в Арктика составят конкуренцию югу по туризму

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Развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике продолжает набирать обороты, уже очень скоро эти регионы смогут полноправно конкурировать с южными курортами. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Дальневосточный регион начал привлекать инвесторов. Они планируют здесь реализацию сразу нескольких туристических проектов. Также путешественники демонстрируют высокий интерес и к Арктике. Как показали опросы, 98% туристов остались довольны своей поездкой в этот регион.

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«Я подтверждаю на своем опыте — это как будто другая планета. Думаю, Дальний Восток и Арктика будут составлять конкуренцию привычным для нас южным направлениям», — отметил глава Минвостокразвития.

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