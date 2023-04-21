Путешествия 21 апреля 2023, 14:14 Глава Минтуризма Абхазии Хишба рассказал, что Гальский район Абхазии хотят открыть для туристов

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Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил о возможном открытии для туристов Гальского района, который находится на границе с Грузией. Об этом рассказало издание EurAsia Daily.

На территории Гальского района находятся памятники средневековой архитектуры. Кроме того, здесь множество живописных видов и чистейших водоемов. Ранее в этом месте находилась спортивная база «Речх», которая готовила советских спортсменов, написала «Политика сегодня».

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Министр туризма Абхазии пообещал оказать поддержку в развитии туризма в этом регионе.