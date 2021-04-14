Глава МИД Турции заявил, что не видит скрытой причины в решении РФ по полетам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит скрытой политической причины в решении России об ограничении авиасообщения, сообщил телеканал NTV.

«Так или иначе будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нем политической подоплеки. Мы работаем над возобновлением полетов», — процитировал Чавушоглу сайт RT.

Напомним, во вторник, 13 апреля Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении сообщения с Турцией и временном прекращении полетов в Танзанию.