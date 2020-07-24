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    24 июля 2020, 10:49

    Глава Крыма сообщил, что республика приняла первый миллион отдыхающих

    Полина Петрова

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика приняла первый с начала нынешнего года миллион отдыхающих.
    Глава Крыма сообщил, что республика приняла первый миллион отдыхающих

    Отмечается, что Крым встречает туристов из других регионов нашей страны с 1 июля. По словам Аксенова, объем потока туристов является беспрецедентным. Более трети отдыхающих прибыли на полуостров на самолетах, информирует ИА Nation News.

    Для гостей открыли более 700 гостиниц, баз отдыха и санаториев. Отели, которые находятся на Южном берегу, загружены на 95%. В большинстве отелей продано 100% номеров на июль–август текущего года.

    Новости SMI.FM