Глава Крыма сообщил, что республика приняла первый миллион отдыхающих

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика приняла первый с начала нынешнего года миллион отдыхающих.

Отмечается, что Крым встречает туристов из других регионов нашей страны с 1 июля. По словам Аксенова, объем потока туристов является беспрецедентным. Более трети отдыхающих прибыли на полуостров на самолетах, информирует ИА Nation News.

Для гостей открыли более 700 гостиниц, баз отдыха и санаториев. Отели, которые находятся на Южном берегу, загружены на 95%. В большинстве отелей продано 100% номеров на июль–август текущего года.