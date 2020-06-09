Глава Крыма рассказал, когда полуостров откроют для туристов

Аксенов уточнил, что тогда же будет отменен обязательный карантин для все приезжающих в Крым и добавил, что «термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту».

«Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения», — заключил Аксенов.