09 июня 2020, 18:55
Глава Крыма рассказал, когда полуостров откроют для туристов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что въезд для туристов откроется 15 июня. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Аксенов уточнил, что тогда же будет отменен обязательный карантин для все приезжающих в Крым и добавил, что «термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту».
«Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения», — заключил Аксенов.