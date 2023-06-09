Путешествия 09 июня 2023, 11:43 Глава Крыма Аксенов заявил, что в этом году не стоит ждать глобального курортного сезона

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в разговоре с изданием «Крым 24» рассказал, каким будет курортный сезон в этом году на полуострове.

По его словам, большого притока туристов ждать не стоит, поскольку существуют ограничения в логистике.

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«Сезон глобальным не будет. С точки зрения того, что аэропорт не работает и есть ограничения в логистике», — добавил Аксенов.

Он также отметил, что всех сотрудников турбизнеса поддержат власти региона.