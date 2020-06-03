Глава комитета по туризму Петербурга: мы готовы к открытию туристического сезона

Он подчеркнул, что Петербург будет принимать туристов, как только позволит эпидемиологическая ситуация, написало РИА ФАН.

Комитет по туризму Санкт-Петербурга разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры. В разработке плана учитывался опыт европейских стран, которые уже прошли порог пандемии.