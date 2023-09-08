08 сентября 2023, 12:25
Глава комитета по туризму Москвы Козлов рассказал об укреплении сотрудничества между Россией и Китаем
Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется после периода пандемии. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
По его словам туризм продолжает активно развиваться. Только из Москвы в разные точки КНР отправляют 56 рейсов. Кроме того, туроператоры обеих стран проводят встречи, на которых обсуждают возможности дальнейшего сотрудничества, добавил сайт «Москва.ру».
Туризм
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