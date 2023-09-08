Путешествия 08 сентября 2023, 12:25 Глава комитета по туризму Москвы Козлов рассказал об укреплении сотрудничества между Россией и Китаем

Читать 360tv в

Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется после периода пандемии. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

По его словам туризм продолжает активно развиваться. Только из Москвы в разные точки КНР отправляют 56 рейсов. Кроме того, туроператоры обеих стран проводят встречи, на которых обсуждают возможности дальнейшего сотрудничества, добавил сайт «Москва.ру».

Авторы: