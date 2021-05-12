Глава ЕТОА рассказал, какие страны ЕС будут рады россиянам летом

Этим летом российских туристов будут ждать Греция и Мальта. Для путешествия в эти страны нужно иметь либо прививку, либо отрицательный тест на коронавирус.

«Люди с вакциной будут приветствоваться на ряде направлений. Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус», — передало РИА «Новости» слова главы Европейской ассоциации по туризму ETOA Тома Дженкинса.

Он уверен, что российские туристы готовы поехать куда угодно отдыхать, особенно если откроются их любимые направления.

Дженкинс отметил, что граждане России самые бесстрашные. Они менее всех на планете боятся путешествовать во время пандемии коронавируса.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Ura.ru рассказал, что следующими европейскими странами, которые откроют границы для туристов из России, могут стать Италия, Германия и Австрия.