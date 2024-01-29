Путешествия 29 января 2024, 15:38 Глава АТОР Мурадян рассказал, что путешествие в Арктику обойдется в сумму до 200 тысяч рублей

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Путешествия в Арктику становятся все более востребованными среди россиян. О том, во сколько обойдется такая поездка, НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, главным образом, стоимость путешествия будет зависеть от того, какую программу и посещение каких городов наметит для себя турист. Поэтому поездка в Арктику может обойтись в сумму от 40 до 200 тысяч рублей.

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«Все зависит от программы. Кто-то может поехать на ледоколах — это уже 5-10 тысяч долларов. <…> Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — отметил эксперт.

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