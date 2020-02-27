Глава АТОР дала совет россиянам с путевками в Италию и Южную Корею

«Да, есть рекомендация Ростуризма с сегодняшнего дня приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. Это значит, что люди имеют право расторгнуть (ранее заключенные) договоры и получить полную компенсацию средств», — пояснила Ломидзе.

Она обратила внимание на то, что туроператоры должны выполнять свои обязательства перед туристами.

«Вы идете туда, где покупали путевку, пишете и оставляете заявление о том, что, в связи с рекомендацией Ростуризма, у вас нет возможности туда поехать. И просите компенсировать (понесенные затраты). Это займет какое-то время. Турагентство, скорее всего, обратится к туроператору. И тот скажет, возможно решить все в досудебном порядке или нет. Если невозможно, то вам надо будет подавать в суд. И уже на основании решения суда получить полную стоимость путевки», — добавила глава АТОР.