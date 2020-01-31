Глава Ассоциации туроператоров рассказала о влиянии коронавируса на туризм

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса.

Ломидзе сообщила, что не может дать точного ответа, как это отразится на туризме.

«Обновленная оценка ВОЗ опасности вируса создает дополнительно тревожность и будет вызвать вопросы у путешественников», — считает она.

Также Ломидзе добавила, что «оптимально с точки зрения туризма, чтобы ситуация разрешилась к концу марта», тогда «на высокий сезон коронавирус уже не повлияет».