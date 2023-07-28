Путешествия 28 июля 2023, 16:47 Глава «Арт-тур» Арутюнов заявил, что туроператоры ждут возобновления авиасообщения с ЮАР

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Туроператоры ожидают открытия прямого авиасообщения России с Южной Африкой. Такой информацией поделился генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, данное направление очень актуально. Все больше туристов мечтают попасть в страны Африки. Высокий спрос на данное направление был в зимний период.

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«Если откроются прямые рейсы в ЮАР, то это будет, скорее всего, Йоханнесбург. Это более крупный хаб, плюс там больше деловых туристов и бизнес-связей», — отметил Арутюнов.