Глава Анапы рассказал о жизни курорта во время пандемии коронавируса

По его словам, к нововведениям «все отнеслись с пониманием, все осознают, что меры вынужденные и оправданные ситуацией в стране и мире».

«Сейчас все силы направлены на противостояние вирусу, в ближайшее время это наша основная задача. Ну и, конечно, параллельно, насколько это будет возможно, будем продолжать подготовку к сезону», — уточнил Поляков.

Также глава Анапы надеется, что «экономика не сильно пострадает, так как высока вероятность, что после отмены ограничительных мер» многие россияне «выберут для отдыха российские курорты».