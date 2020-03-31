31 марта 2020, 14:54
Глава Анапы рассказал о жизни курорта во время пандемии коронавируса
Туристический сектор Краснодарского края закрыт как минимум до начала лета. Как это постановление отразилось на жизни курорта рассказал глава Анапы Юрий Поляков. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По его словам, к нововведениям «все отнеслись с пониманием, все осознают, что меры вынужденные и оправданные ситуацией в стране и мире».
«Сейчас все силы направлены на противостояние вирусу, в ближайшее время это наша основная задача. Ну и, конечно, параллельно, насколько это будет возможно, будем продолжать подготовку к сезону», — уточнил Поляков.
Также глава Анапы надеется, что «экономика не сильно пострадает, так как высока вероятность, что после отмены ограничительных мер» многие россияне «выберут для отдыха российские курорты».