Глава «Аэрофлота» сделал прогноз о возобновлении полетов в страны ЕС

Большинство государств ЕС в настоящий момент не пускают наших туристов по причине распространения коронавируса. Как отметил Савельев, раз в две недели Евросоюз пересматривает свою позицию, касающуюся допуска граждан третьих стран, информирует ИА НСН.

«Есть надежда, что все-таки нас пустят», — поделился мнением глава «Аэрофлота».

Евросоюз уменьшил с 11 до 10 перечень стран, для которых открыты внешние границы сообщества. Из списка вычеркнули Марокко. Среди государств, жители которых могут въехать на территорию союза, есть Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Ранее «360» сообщил, что информация о предложении сделать эвакуацию наших граждан из-за границы платной является некорректной. Сведения опровергли представители МИД. Они попросили журналистов отказаться от погони за сенсациями и не подменять факты.