Гидрометцентр пообещал россиянам долгий бархатный сезон

Вода в морях сильно прогрелась и в сентябре начнет отдавать тепло, поэтому бархатный сезон в 2022 году будет дольше обычного. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге России замеры показали значения, нормальные для экватора, но редкие для нашей полосы. К примеру, на востоке Черного моря вода прогрелась до +25…+26 градусов, в Сочи и Анапе — до +28 градусов, в Калининградской области — до +24 градусов.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал Роман Вильфанд.

Он предупредил, что обычно бархатный сезон в России длится до конца сентября, но в этом году будет дольше.

Небывалая жара в этом году накрыла центральную Россию. В Москве продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности, а в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Жителей азиатской части страны наоборот предупредили о заморозках.