facebook_pixel
    22 августа 2022, 08:31

    Гидрометцентр пообещал россиянам долгий бархатный сезон

    Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что бархатный сезон в России продлится дольше обычного

    Екатерина Виславская

    Вода в морях сильно прогрелась и в сентябре начнет отдавать тепло, поэтому бархатный сезон в 2022 году будет дольше обычного. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Гидрометцентр пообещал россиянам долгий бархатный сезон

    На юге России замеры показали значения, нормальные для экватора, но редкие для нашей полосы. К примеру, на востоке Черного моря вода прогрелась до +25…+26 градусов, в Сочи и Анапе — до +28 градусов, в Калининградской области — до +24 градусов.

    «Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал Роман Вильфанд.

    Он предупредил, что обычно бархатный сезон в России длится до конца сентября, но в этом году будет дольше.

    Небывалая жара в этом году накрыла центральную Россию. В Москве продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности, а в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Жителей азиатской части страны наоборот предупредили о заморозках.