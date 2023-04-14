Путешествия 14 апреля 2023, 18:47 Гид Соболевская: подготовиться к путешествию на Камчатку нужно заранее

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Камчатка является одним из самых желанных мест для путешествий среди российских туристов. О том, как подготовиться к поездке в этот суровый край, рассказала гид-экскурсовод, член организации «Союз гидов Камчатки» Оксана Соболевская «Новым Известиям».

По словам эксперта, туристы должны быть готовы к тому, что на полуострове пока не до конца развита инфраструктура. К поездке на Камчатку нужно готовиться заранее, приобретать авиабилеты лучше всего заблаговременно.

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Отмечается, что стоимость стандартного тура на девять дней начинается от 160 тысяч рублей на человека.