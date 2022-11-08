Гид Хафизова рассказала о необычных достопримечательностях Тюмени | 360°

Путешествия 08 ноября 2022, 15:57 Гид Хафизова рассказала о необычных достопримечательностях Тюмени Гид Хафизова: в первую очередь стоит пойти в музей ретро-автомобилей

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Гид по Тюмени Юлиана Хафизова в беседе с «ФедералПресс» рассказала о необычных достопримечательностях города.

В первую очередь эксперт советует туристам посетить частный музей раритетных автомобилей.

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«Там можно некоторые автомобили потрогать, посидеть в них и сделать с ними фотографию», — отметила Хафизова.

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Далее можно отправиться в частный музей Тюмени «Наша история». Там туристам расскажут о быте времен СССР.

Ресторан-музей «Чум» предлагает гостям города отведать сибирские деликатесы. Здесь готовят северную рыбу, медвежатину, оленину и даже уху «с нефтью». На десерт предлагаются кедровые орешки и мерзлые ягоды со сгущенкой.

Интересным для туристов станет посещение «Ива Парка» в районе аэропорта «Рощино». Как отмечают сами создатели пространства, это единственный Японский сад в Сибири и на Урале.