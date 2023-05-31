Путешествия 31 мая 2023, 14:56 Германия закроет четыре генконсульства России из пяти Правительство ФРГ решило закрыть четыре генконсульства России и три своих консульства РИА «Новости»

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В ответ на введение лимита штата Германия решила закрыть четыре генеральных консульства России из пяти и собственные учреждения в трех российских городах. Об этом сообщили «Известия».

Правительство ФРГ отозвало лицензии у четырех из пяти генеральных консульств России в Германии, обязав закрыть их к концу 2023 года. Германских консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске тоже закроют, оставив только посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге. Власти назвали это решение ответом на действия России, которая в свою очередь ответила на недружественные меры от коллег.

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Правительство установило лимит численности сотрудников консульских учреждений Германии в России до 350 человек. Ограничение начнет действовать с 1 июня, из страны уедут дипломаты, сотрудники культурного центра имени Гете, педагоги и другие специалисты. Это стало ответом на такую же меру со стороны ФРГ.