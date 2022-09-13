Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз | 360°

Путешествия 13 сентября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз Генконсул Франции Патрис Серванти не подтвердил массовые отказы в студенческих визах РИА «Новости»

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Россияне пожаловались на отказы в получении студенческих виз и аннулирование действующих документов для пребывания во Франции. Однако генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА «Новости» эту информацию.

«Мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз», — сказал он.

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На проблемы с оформлением визы пожаловался один из студентов. Он предоставил все необходимые документы, в том числе — подтверждение пребывания и счета за электричество, но получил отказ. По его словам, студентам во Франции также аннулируют уже выданные документы.

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Посольство Франции в России 12 сентября объявило о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом. Страна изменила условия оформления документов на краткосрочные поездки. Например, увеличила визовый сбор с 35 до 80 евро и разрешила продлевать срок рассмотрения заявлений до 45 дней.

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