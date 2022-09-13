Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 10:03

Тарифы на проезд по первому участку трассы М-12 установили в Подмосковье

Технологии

13 сентября 2022, 10:01

Ростех создал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

Реклама

Важное

13 сентября 2022, 09:52

Сотрудника авиационного завода задержали в Подмосковье за госизмену

Путешествия

13 сентября 2022, 09:48

Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз

Спецоперация

13 сентября 2022, 09:44

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Подмосковье

13 сентября 2022, 09:42

Скоростной режим на участке М-7 «Волга» увеличат в Балашихе

Общество

13 сентября 2022, 09:40

Минпромторг обновил концепцию развития российской микроэлектроники — «Коммерсант»

Экология

13 сентября 2022, 09:39

Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Мир

13 сентября 2022, 09:32

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь — СМИ

Путешествия

13 сентября 2022, 09:48

Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз

Генконсул Франции Патрис Серванти не подтвердил массовые отказы в студенческих визах

Читать 360tv в

Россияне пожаловались на отказы в получении студенческих виз и аннулирование действующих документов для пребывания во Франции. Однако генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА «Новости» эту информацию.

«Мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз», — сказал он.

Реклама

На проблемы с оформлением визы пожаловался один из студентов. Он предоставил все необходимые документы, в том числе — подтверждение пребывания и счета за электричество, но получил отказ. По его словам, студентам во Франции также аннулируют уже выданные документы.

Реклама

Посольство Франции в России 12 сентября объявило о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом. Страна изменила условия оформления документов на краткосрочные поездки. Например, увеличила визовый сбор с 35 до 80 евро и разрешила продлевать срок рассмотрения заявлений до 45 дней.

Туризм

Визы

Санкции

Франция

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама