Китай хочет увеличить турпоток в Петербург до 5 млн человек
Санкт-Петербург в 2019 году посетят 1,3 миллиона китайских туристов, однако в Китае намерены увеличить турпоток до пяти миллионов. Такое заявление сделал и. о. Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэй. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
В минувшем году Петербург посетили миллион жителей Китая. По словам Чжан Вэя, китайские туристы считают город притягательным.
«Петербург обладает огромной притягательной силой. Думаю, что цифра в пять миллионов туристов в год была бы достаточной, чтобы хотя бы в минимальной степени удовлетворить интерес жителей нашей страны к городу на Неве», — сказал он.
Чжан Вэй отметил, что для петербуржцев такое количество китайских туристов может показаться большим, но для КНР это незначительный объем. По его словам, город-страна Сингапур, площадью в два раза меньше, чем Петербург, ежегодно принимает четыре миллиона туристов из Китая.