Китай хочет увеличить турпоток в Петербург до 5 млн человек

В минувшем году Петербург посетили миллион жителей Китая. По словам Чжан Вэя, китайские туристы считают город притягательным.

«Петербург обладает огромной притягательной силой. Думаю, что цифра в пять миллионов туристов в год была бы достаточной, чтобы хотя бы в минимальной степени удовлетворить интерес жителей нашей страны к городу на Неве», — сказал он.

Чжан Вэй отметил, что для петербуржцев такое количество китайских туристов может показаться большим, но для КНР это незначительный объем. По его словам, город-страна Сингапур, площадью в два раза меньше, чем Петербург, ежегодно принимает четыре миллиона туристов из Китая.