Путешествия 05 июля 2023, 17:40 Гендиректор SpaceTravel Мурадян: россияне стали чаще отдыхать в азиатских странах в летний период

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Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что российские путешественники все чаще стали выбирать для отдыха в летнее время азиатские страны.

Причиной таких перемен стало снятие всех существовавших ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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В Китай чаще всего едят по причине бизнеса и деловых поездок, а для туристических целей путешественники выбирают Таиланд, отметил Мурадян.