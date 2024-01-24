Путешествия 24 января 2024, 16:47 Гендиректор «Арт-тура» Арутюнов: в 2024 году ожидается открытие новых направлений

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Генеральный директор фирмы «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что 2024 год продемонстрирует активный рост в сфере туризма. Ожидается открытие новых направлений, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, в скором времени может появиться возможность отправиться в Иорданию. Кроме того, планируются дополнительные рейсы в Африку и Латинскую Америку.

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Арутюнов также напомнил, что текущий год — период больших спортивных событий. Так, на авиаперевозках скажутся Олимпийские игры в Париже и Чемпионат Европы по футболу в Германии.