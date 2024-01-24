Путешествия 24 января 2024, 17:42 Гендиректор «Арт-тура» Арутюнов: россияне стали чаще выбирать Южную Корею для медицинского туризма

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Генеральный директор фирмы «Арт-тур» назвал Южную Корею новым трендом в сфере медицинского туризма у россиян. Об этом сообщило ИА НСН.

В восточноазиатской стране, по словам эксперта, можно найти более щадящие цены на услуги врачей, чем в Европе. Южная Корея активно занимает место Германии и Израиля, которые некогда считались центрами медицинского туризма, добавил специалист.