Путешествия 24 января 2024, 16:38 Гендиректор «Арт-тура» Арутюнов: россияне экономят около 40% при выборе нетипичных дат для отдыха

Читать 360tv в

Россияне стали более грамотно подходить к покупке путевок. Об этом сообщил генеральный директор фирмы «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре ИА НСН.

По его словам, туристы экономят около 40% при выборе нетипичных дат для отдыха.

Реклама

«Люди стали умнее, они могут либо выезжать раньше, либо возвращаться позже, планируя свой отпуск», — пояснил специалист.

Он отметил, что многие перестали отправляться в путешествия 30 декабря. Раньше цены на билеты в этот день зашкаливали.