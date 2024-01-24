Путешествия 24 января 2024, 17:41 Гендиректор Арт-тур Арутюнов: в туризме ИИ не сможет полностью вытеснить турагентов

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Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН рассказал, что на сегодняшний день туротрасль активно использует искусственный интеллект для установки актуальных цен на туры. При этом эксперт подчеркнул, что ИИ не сможет полностью выполнять работу за турагентов.

«Это очень эмоциональный бизнес, бизнес впечатлений. Если у тебя есть свой личный турагент, мнению которого ты доверяешь, ни один сухой робот не может этого заменить. Это эмоциональные рекомендации. Но быть помощником робот сможет», — добавил Арутюнов.

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Искусственный интеллект может работать во время нерабочих часов офиса, принимать срочные заявки и искать специалиста, который будет помогать клиенту.