Где отдохнуть в России? Туристический гайд на лето 2021 без банальностей

Пандемия коронавируса уже второй год ограничивает россиян в международном туризме. Но Петербургский международный экономический форум доказал — отдохнуть не хуже можно и в пределах страны.

Любителям дикой природы стоит обратить внимание на Башкирию. Природа там не хуже, чем в Швейцарии, а башкирские леса знамениты на весь мир пчелами. В Бурзянском районе до сих пор преобладает дикое бортничество. А рядом с районом находится пещера Шульган-Таш, где древний человек оставил первые наскальные рисунки.

Сердце просит океан, тогда прямиком в Мурманскую область — в село Териберка. Это место, где до океана подать рукой, только здесь можно ощутить себя на краю земли, а дальше только океан и бескрайние льды Северного полюса. Еще одно морское направление — Санкт-Петербург. В Кронштадте появился первый в мире остров-музей фортов. Целый культурный кластер, открыли его в прошлом году. Любителей морского пляжного отдыха ждут в Крыму. В этом году путешественников удивят гастрономическим туризмом, винным.

Направление, которое может позволить себе каждый житель Центральной России, — Тула. Помимо пряников и самоваров, город славится кондуками — искусственными насыпями, похожими на планету Марс. А рядом с Тульской областью — Подмосковье. Тоже идеальное место для туризма. Здесь города с богатой историей, которую можно изучить за одно лето.