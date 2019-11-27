  • «Газпром» не нашел связи между отравлением школьников и работой ГРС в Ваде

    27 ноября 2019, 21:22

    Александра Каширина

    Дочерняя компания «Газрома» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заявила, что работа местной газораспределительной станции (ГРС) не могла стать причиной отравления школьников местной школы. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Специалисты «Трансгаза» заявили, что в работе ГРС «Вад», находящейся в 2,2 километрах от школы, не было выявлено никаких нарушений, а все оборудование было исправно.

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    Согласно заключению Ростехнадзора, в тот день режим эксплуатации технологического оборудования ГРС соответствовал Технологическому регламенту. Были осмотрены узлы одоризации и подогрева газа, емкость для хранения одоранта.

    Также было указано, что 25 ноября ветер дул не от ГРС к школе, а от школы к ГРС. К тому же специалистами отметили, что газ легче воздуха, поэтому поднимается в верхние слои атмосферы.

    25 ноября в нижегородской школе отравились 44 человека (43 детей и один взрослый), предположительно газом. На данный момент пострадавшие восстанавливаются дома.