«Газпром» не нашел связи между отравлением школьников и работой ГРС в Ваде

Специалисты «Трансгаза» заявили, что в работе ГРС «Вад», находящейся в 2,2 километрах от школы, не было выявлено никаких нарушений, а все оборудование было исправно.

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Согласно заключению Ростехнадзора, в тот день режим эксплуатации технологического оборудования ГРС соответствовал Технологическому регламенту. Были осмотрены узлы одоризации и подогрева газа, емкость для хранения одоранта.

Также было указано, что 25 ноября ветер дул не от ГРС к школе, а от школы к ГРС. К тому же специалистами отметили, что газ легче воздуха, поэтому поднимается в верхние слои атмосферы.

25 ноября в нижегородской школе отравились 44 человека (43 детей и один взрослый), предположительно газом. На данный момент пострадавшие восстанавливаются дома.