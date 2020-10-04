Футболист Широков подтвердил подписку о невыезде

После конфликта с арбитром Никитой Данченковым с бывшего футболиста Романа Широкова взяли подписку о невыезде. Об этом сам спортсмен заявил в беседе с журналистами. При этом Широков отметил, что дело против него так и не завели.

«Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю», — привел слова спортсмена ТАСС.

В августе Широков напал и избил арбитра Никиту Данченкова на любительской игре с участием команды телеканала «Матч ТВ». Так он отреагировал на показанную ему красную карточку.

Полиция завела дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но обвинение Широкову так и не предъявили. Сам спортсмен извинился за случившееся на своей странице в Instagram.

Адвокаты пострадавшего Данченкова настаивают на том, что статью в уголовном деле нужно переквалифицировать на «Покушение на убийство».

Представляющий интересы арбитра адвокат Александр Островский в беседе с «360» пояснил, что Широков, когда сбил Данченкова с ног, начал его пинать. Сила удара у бывшего футболиста достаточно большая, потому что когда он попал по руке, которой арбитр прикрывал голову, его часы разлетелись на части.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин опровергал сообщения, что его подзащитный находится под подпиской о невыезде. Он отметил, что пока футболист и его защитники не ознакомились с материалами дела, избрание меры пресечения невозможно.