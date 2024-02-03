Путешествия 03 февраля 2024, 12:43 ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию ФСБ: поток туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза РИА «Новости»

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Иностранцы посещали Россию в 2023 году в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику пограничной службы ФСБ сообщил РБК.

Основная масса туристов пришлась на Казахстан, Германию, Эстонию, Китай, Туркмению, ОАЭ, страны Прибалтики, большинство из них посетили страну с частными целями.

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В период с января по декабрь 2023 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 18,6%. Всего иностранные граждане пересекли российскую границу 15,4 миллиона раз.

Наибольший рост по туристам показал Казахстан, из республики в Россию прибыли 2,4 миллиона человек. Среди государств дальнего зарубежья лидирует Монголия, откуда число поездок в Россию выросло до 311,4 тысячи.

В ноябре 2023 года стало известно, что китайские туристы вновь вернули себе лидерство по поездкам в Россию. За первые девять месяцев жители Поднебесной с целью путешествий пересекли границу страны 429,1 тысячи раз.